Ревнивый супруг Григорий Александров разрушил дружбу Любови Орловой и Фаины Раневской

Будучи собственником, Григорий Александров ревновал супругу даже к подругам, а потому сделал так, что актрисы перестали дружить.

Сильный характер Фаины Раневской, умноженный на актерский талант, позволил ей добиться успеха и в театре, и в кино. Говорили, конечно, что острая на язык актриса нередко отпускала в адрес более привлекательных внешне коллег язвительные комментарии, но насколько это правда, говорить сейчас сложно.

Любовь Орлова же была звездой своего поколения: яркая внешность дополнялась незаурядными способностями, умом, да и муж-режиссер во многом позволил ей взойти на пьедестал популярности. Завидовала ли Раневская Орловой? Вряд ли. Обе актрисы были популярны, да и Фаина Георгиевна умела подчеркнуть свои достоинства стильными нарядами.

Одно время актрисы были дружны. Раневская называла ее Любочкой, и открыто восхищалась ее стилем и красотой, говоря, что хотела бы быть молью в ее шкафу. Тем не менее, после одного случая актрисы поссорились, и их отношения стали формальными. Что же случилось?

Дело в том, что у Григория Александрова был сценарий, где Раневской он предложил сыграть мать героини Орловой, на что Фаина Георгиевна ответила весьма резко, ведь разница в возрасте между актрисами была всего в шесть лет. После этого Любовь Петровна стала замечать, что подруга стала ее сторониться, и долгое время не могла понять, в чем дело.

К слову, Александров и ранее предлагал Раневской роли в своих фильмах, но та неизменно отвечала отказом, поскольку испытывала к режиссеру антипатию, о причинах которой мы можем только догадываться.

Раневская в отличие от Орловой не была так одержима поддержанием образа юной девушки до седин, хотя тоже старалась лишний раз не напоминать о своем возрасте. После инцидента Фаина Раневская стала отпускать в адрес молодящейся Любови Орловой язвительные замечания. Орлова старалась, как могла, сгладить конфликт.

Когда же Раневская покинула Москву во время отпуска, Орлова написала ей письмо с пожеланием вернуть добрые взаимоотношения. Она до конца не понимала, почему же они расстроились, а ее супруг, судя по всему, хранил молчание.

Несмотря на множественные попытки Орловой вновь подружиться с Фаиной Георгиевной, прежней душевности между ними уже не было. Конечно, они продолжили общаться, но все больше формально.

Скорее всего, именно Александров, которому не нравилось, что у супруги есть близкая подруга, тем более Раневская, ведь к актрисе он тоже относился больше отрицательно, чем положительно, нашел способ спровоцировать этот конфликт на почве женской ревности, и добился, что дружба Орловой и Раневской расстроилась. Впрочем, женщины тоже постарались!