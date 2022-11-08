Актер Александр Кузнецов сделал успешную актерскую карьеру в России и Америке, но умер в пятьдесят девять лет от онкологии

Блестящая актерская карьера, дети и уважение коллег: у Александра Кузнецова было все, но умер он рано, всего в пятьдесят девять лет.

Казалось, природа наградила Александра Кузнецова всеми талантами, чтобы выбрать любой путь в жизни. Сначала он закончил физико-математическую школу, потом поступил в Московский Авиационный институт, который внезапно решил оставить, и поступил учиться на актера.

Уже на первом курсе высокого блондина с веселым позитивным характером заметили режиссеры, и Кузнецов стал сниматься в кино, и получал роли в театре. Не растаять перед его обаятельной улыбкой было просто невозможно. А потом в 1986-м году он снялся в фильме Джек Восьмеркин американец, и это принесло артисту настоящую славу.

Но не в его характере было останавливаться на достигнутом. В какой-то момент Александр принял решение уехать в США, чтобы попробовать реализоваться в Голливуде. Там он продолжил обучаться, чтобы освоить американские актерские техники, и довольно успешно. Скоро артист стал сниматься и в Голливуде, а потом и преподавать актерское мастерство.

По возвращении в Москву он снова стал с успехом реализовывать свой талант в театре и кино. Отлично зарекомендовал себя Александр Кузнецов и как преподаватель. Он использовал свой американский опыт при создании международной школы актерского мастерства, а также в преподавании в Щукинском училище, в котором на заре своей карьеры учился и сам.

Всегда энергичный, юморной и подтянутый артист полагал, что секрет его прекрасной формы во всех отношениях в том, что он с тринадцати лет регулярно и всерьез занимался йогой. Александр практически никогда не пропускал занятий, независимо от степени профессиональной загруженности, не пил, не курил, и вел здоровый образ жизни по всем канонам.

Поэтому, все были поражены, когда в 2014-м году у актера была диагностирована онкология. Александр не стал впадать в депрессию, и все свои силы бросил на лечение. Он выдержал сложные манипуляции, включая оперативное вмешательство, но избежать осложнений, к сожалению, не удалось.

Тогда Кузнецов сделал ставку на нетрадиционную медицину Китая и Бразилии, и, несмотря на предостережения друзей и семьи, отказался от помощи врачей. Это было фатальной ошибкой, и актера не стало в 2019-м году.

У него осталось три сына, которые живут в Америке: бизнесмен Даниил, Григорий, у которого уже есть двое своих детей, и семнадцатилетний Иван. Александр Кузнецов не стал писать завещание, объяснив это тем, что верит, что его сыновья разделят имущество по-братски.