Дочь Александра Белявского потеряла обоих родителей, но решила пойти по стопам отца, и стать актрисой

Младшая дочь Александра Белявского отметила свое семнадцатилетие, но родители уже не увидят, как она станет совершеннолетней.

Кумир миллионов зрителей Александр Белявский влюблял в себя многих женщин, но настоящее счастье обрел уже в зрелом возрасте со второй супругой. С первой же женой Валентиной они прожили в браке двадцать шесть лет, и вырастили дочь Надежду. Хотя им пришлось пережить и страшные времена. В два годика утонул в озере их маленький сын Борис. Приемный сын Андрей тоже погиб, выпав из окна, в двадцатилетнем возрасте.

Но однажды, попав под проливной дождь в Санкт-Петербурге, что, увы, не редкость, он буквально нырнул под зонтик идущей впереди женщине. Так они и познакомились с москвичкой Людмилой. У них завязался страстный роман. Но вскоре артист понял, что Людмила для него стало много большим чем мимолетная интрижка, почувствовал, что это его человек.

Александр очень переживал, что причиняет боль своей первой жене Валентине и дочери Наде, но и противиться велению сердца тоже не мог. Он все рассказал семье, и они оформили развод. Вскоре Александр женился на Людмиле. Это был счастливый брак. Они прожили душа в душу двадцать лет.

А в 2003-м году стало известно, что пара ждет прибавление. Александру Белявскому на тот момент был семьдесят один год, а Людмиле пятьдесят три. У них родилась здоровенькая и красивая девочка, которую они назвали Александрой.

Артист был счастлив, но наслаждаться ролью молодого папы ему довелось всего три месяца. У него случился инсульт, в результате которого начались проблемы с речью. Полноценно сниматься и обеспечивать супругу и маленькую Сашеньку он больше не мог.

Его очень угнетала собственная беспомощность, и в 2012-м году, как и сын Андрей, Александр Белявский погиб, выпав из окна шестого этажа. То обстоятельство, что жил он на втором, дает основания полагать, что это было самоубийство, хотя достоверно это не известно до сих пор. Артиста похоронили рядом с его трагически погибшими сыновьями.

Людмила осталась одна с девятилетней дочерью. Материальное положение было очень тяжелым, а потом у женщины обнаружили онкологию. Она умерла, когда Сашеньке исполнилось семнадцать лет. Возможно, именно переживания по поводу гибели супруга, и сложные финансовые условия послужили не в последнюю очередь толчком к заболеванию.

Заботу о девочке взяла на себя семья ее дяди по отцу. Саша выросла очень привлекательной, целеустремленной девушкой, и планирует, по примеру папы, связать свою жизнь с актерской профессией, хотя без родительской опоры ей, конечно, непросто! Но мы верим, что у девушки все сложится замечательно, ведь ей достались гены гениального отца, и она была долгожданным и любимым ребенком!