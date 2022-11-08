Пресс-секретарь Пентагона Райдер подтвердил передачу Украине двух комплексов NASAMS
2022-11-08 22:31
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подтвердил передачу Украине двух комплексов ПВО NASAMS.
Во вторник, 8 ноября 2022 года, официальный представитель Министерства обороны США Патрик Райдер в ходе брифинга подтвердил заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о передаче двух комплексов противовоздушной обороны NASAMS Украине.
Райдер также сообщил, что прошедшие обучение в Европе служащие Вооружённых сил Украины уже начали использовать предоставленный США передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс NASAMS.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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