Захарова рассказала о переговорах Украины и России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что между Россией и Украиной с апреля не ведутся конструктивные переговоры.

По ее словам, разговоров на эту тему очень много, однако их нельзя назвать конструктивными.

Захарова отметила, что все закончилось в апреле, когда российская сторона направила Украине сои предложения.

Ранее Владимир Путин сказал, что Россия готова к переговорам с Украиной, но не собирается обсуждать статус новых территорий.