Захарова рассказала о переговорах Украины и России
2022-11-08 22:52
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что между Россией и Украиной с апреля не ведутся конструктивные переговоры.
По ее словам, разговоров на эту тему очень много, однако их нельзя назвать конструктивными.
Захарова отметила, что все закончилось в апреле, когда российская сторона направила Украине сои предложения.
Ранее Владимир Путин сказал, что Россия готова к переговорам с Украиной, но не собирается обсуждать статус новых территорий.
Опубликовано: Светлана Репина
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