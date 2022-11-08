Кадыров: подразделения чеченских бойцов готовят «сюрпризы» для ВСУ

Ченченский лидер Рамзан Кадыров анонсировал очередные «сюрпризы» для украинских «сатанистов» от подразделений бойцов «Ахмат».

Во вторник, 8 ноября 2022 года, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал подписчикам своего личного Telegram-канала о подготовке «очередных “сюрпризов” для сатанистов», в то время как «вражеские пропагандистские каналы настолько заврались», что заявляют о сотнях погибших бойцов из Чечни.

Кадыров подчеркнул, что его заявление о «сюрпризах» для ВСУ является не пустыми словами, указав на факт того, что «итоги после подобных анонсов не заставляют себя долго ждать», напомнив своим читателям об операции «Возмездие», когда бойцы «Ахмата» ликвидировали более 600 украинских военных за один день.