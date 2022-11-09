Кадыров: ВСУ истощены и полностью исчерпали себя
2022-11-09 01:50
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал, что ВСУ полностью исчерпали себя.
Он отметил, что ВСУ совсем истощены как военная сила, а западные партнеры Киева пополняют ряды военных за счет наемников.
Кадыров подчеркнул, что российские военные только рады новым дорогим трофеям.
Он также опроверг сообщения о сотнях чеченских бойцов, якобы погибших под Лисичанском.
Опубликовано: Светлана Репина
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