Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале рассказал, что ВСУ полностью исчерпали себя.

Он отметил, что ВСУ совсем истощены как военная сила, а западные партнеры Киева пополняют ряды военных за счет наемников.

Кадыров подчеркнул, что российские военные только рады новым дорогим трофеям.

Он также опроверг сообщения о сотнях чеченских бойцов, якобы погибших под Лисичанском.