Пентагон: переговоры России и Украины о мире могут начаться зимой
2022-11-09 07:33
Замглавы Пентагона Колин Кол считает, что после начала холодов масштаб боевых действий снизится и это создаст предпосылки для начала диалога Киева и Москвы.
Проведение любых крупномасштабных действий в Украине будет затруднено с наступлением холодов и это создаст предпосылки для возобновления мирных переговоров между Москвой и Киевом, считает заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.
"Россиянам и украинцам предстоит решить, какие благоприятные условия для переговоров создает такая ситуация", - сказал он.
Колин Кол подчеркнул, что США не станут подталкивать Украины к миру с Россией, если Киев не будет готов к таким переговорам.
Опубликовано: Максим Алексеев
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