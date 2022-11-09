Пентагон: переговоры России и Украины о мире могут начаться зимой

Замглавы Пентагона Колин Кол считает, что после начала холодов масштаб боевых действий снизится и это создаст предпосылки для начала диалога Киева и Москвы.

Проведение любых крупномасштабных действий в Украине будет затруднено с наступлением холодов и это создаст предпосылки для возобновления мирных переговоров между Москвой и Киевом, считает заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

"Россиянам и украинцам предстоит решить, какие благоприятные условия для переговоров создает такая ситуация", - сказал он.

Колин Кол подчеркнул, что США не станут подталкивать Украины к миру с Россией, если Киев не будет готов к таким переговорам.