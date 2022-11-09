Стремоусов: Российские войска разбили ВСУ под Снигиревкой в Херсонской области
2022-11-09 08:56
Заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о боях в регионе.
Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о том, что ВСУ продолжают попытки наступления в регионе.
По словам Стремоусова, Вооруженные силы Украины попытались перейти в наступление под Снигиревкой, но были отброшены.
"ВС Украины получили отпор возле Снигиревки Херсонской области при попытке прорвать оборону, сообщил Стремоусов", - пишет ТАСС.
Напомним, что ранее Стремоусов говорил о возможном отходе российских сил на левый берег Днепра.
Опубликовано: Николай Скира
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