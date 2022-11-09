Пентагон: Украина может принять решение о вооружённом захвате Крыма
2022-11-09 11:48
В Пентагоне допустили, что правительство Украины вправе принимать решение о возвращении Крыма под контроль Киева военным путём.
9 ноября заместитель главы Министерства обороны Соединённых Штатов Колин Кол публично заявил, что администрация Киева может самостоятельно принимать решения о том, на каких условиях Киев хочет подписать мирное соглашение с официальной Москвой.
Кол уверен, что правительство Украины сядет за стол переговоров с Россией только после возвращения ранее утраченных территорий, однако этот процесс может протекать по-разному: в Киеве могут захотеть вернуть территории Украины на момент 23 февраля 2022 года, а могут попытаться вернуть Крым.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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