Солдат отбросивший упавшие на него гранаты ВСУ оказался из Ленинградской области
Солдат, отбросивший от себя гранаты, оказался пехотинцем из Ленинградской области.
9 ноября РИА Новости сообщили, что российский солдат, прославившийся после того, как будучи раненым голыми руками отбрасывал от себя гранаты, летевшие на него с украинского коптера, оказался пехотинцем из Ленинградской области.
Ранее британская газета Telegraph, опубликовало данный ролик в своем YouTube-канале, которое настолько стало популярным, что комментарии к нему пришлось закрыть после того, как читатели начали восхищаться мужеством и смекалкой российского солдата.
Позже стало известно, что в кадр попал боец 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Алексей С., которому удалось выжить.
Опубликовано: Елена Калиновская
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