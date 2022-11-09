Солдат отбросивший упавшие на него гранаты ВСУ оказался из Ленинградской области

Солдат, отбросивший от себя гранаты, оказался пехотинцем из Ленинградской области.

9 ноября РИА Новости сообщили, что российский солдат, прославившийся после того, как будучи раненым голыми руками отбрасывал от себя гранаты, летевшие на него с украинского коптера, оказался пехотинцем из Ленинградской области.

Ранее британская газета Telegraph, опубликовало данный ролик в своем YouTube-канале, которое настолько стало популярным, что комментарии к нему пришлось закрыть после того, как читатели начали восхищаться мужеством и смекалкой российского солдата.

Позже стало известно, что в кадр попал боец 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Алексей С., которому удалось выжить.