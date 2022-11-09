Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры перед заседанием ОДКБ

Александр Лукашенко и Владимир Путин провели новые телефонные переговоры, сообщает пресс-служба белорусского президента.

9 ноября официальный Telegram-канал президента Беларуси "Пул Первого" сообщил, что прошлым вечером Александр Лукашенко и Владимир Путин провели очередную телефонную беседу, на которой обсудили повестку предстоящего саммита Организации договора о коллективной безопасности, в котором поучаствуют лидеры обеих стран.

По данным "Пул Первого", также во время переговоров Путин и Лукашенко согласовали график личных встреч до конца 2022 года и вопросы, связанные с сотрудничеством России и Беларуси.