Григорий Лепс отправился с концертом на Донбасс

Певец много лет занимается благотворительностью, на Донбасс он также отправляется не впервые.

Григорий Лепс опять отправляется на Донбасс с концертами. Певец планирует выступить перед военными и ранеными бойцами, сообщает КП со ссылкой на директора исполнителя.

"Мы вчера выехали в Луганск, чтобы петь завтра для ребят. Поддерживаем бойцов делами, а не рассказами", - заявил директор. Издание напоминает, что Лепс не впервые отправляется на Донбасс. Исполнитель в мае нынешнего года уже навещал бойцов.

Команду артиста тогда встретил и на автобусе отвез к месту назначения военнослужащий. Он же записал видео, которое позже в своем Тelegram-канале опубликовал Григорий Лепс.

Военнослужащий на видео признается что любит, когда Лепс поет у него в машине.

А сам Лепс тогда сказал: "Мы приехали поддержать ребят – попеть. Надеюсь, мы их немного отвлечем от тяжелых будней. Зайдем в госпиталя, проведаем ребят, раненых детей, раненых бойцов. Пожелаем им счастья, подарим пластинки, раздадим денег".

Певец много лет занимается благотворительностью, помогает больным детям и нуждающимся.