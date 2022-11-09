Глава ДНР: ВС России наступают в направлении Угледара

Денис Пушилин рассказал о продолжении наступления в направлении Угледара и тяжелых боях в районе Павловки.

В эфире первого канала врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о продолжающимся наступлении на Угледар и тяжелых боях в районе Павловски.

"Продолжается операция по освобождению Донбасса. Тяжелые бои идут в районе Павловки. После взятия населенного пункта продолжится наступление на Угледар", - сказал он.

Денис Пушилин подчеркнул, что освобождение Угледара имеет важное стратегическое значение, так-как позволит отодвинуть противника от Донецка.