Пушилин заявил о зачистке от солдат ВСУ территорий вокруг Донецкого аэропорта
2022-11-09 13:26
Глава ДНР Денис Пушилин уведомляет, что прилегающая к Донецкому аэропорту территория полностью зачищена от украинских военных.
9 ноября временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин сообщил, что союзные войска армий России и Донбасса произвели успешную зачистку территории вокруг Донецкого аэропорта, выбив оттуда солдат вооружённых сил Украины. По словам Пушилина, коалиция союзных войск не будет форсировать штурм самого аэропорта и намерена контролировать занятые позиции.
Денис Пушилин подчёркивает, что занятие Донецкого аэропорта позволит армии России продвинуться к населённым пунктам Опытное и Водяное, освободив их.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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