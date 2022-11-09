Пушилин заявил о зачистке от солдат ВСУ территорий вокруг Донецкого аэропорта

Глава ДНР Денис Пушилин уведомляет, что прилегающая к Донецкому аэропорту территория полностью зачищена от украинских военных.

9 ноября временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин сообщил, что союзные войска армий России и Донбасса произвели успешную зачистку территории вокруг Донецкого аэропорта, выбив оттуда солдат вооружённых сил Украины. По словам Пушилина, коалиция союзных войск не будет форсировать штурм самого аэропорта и намерена контролировать занятые позиции.

Денис Пушилин подчёркивает, что занятие Донецкого аэропорта позволит армии России продвинуться к населённым пунктам Опытное и Водяное, освободив их.