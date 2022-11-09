Independent: британцы назвали непобедимым солдата РФ, отбросившего гранаты ВСУ

Газета The Independent опубликовала материал о российским солдате, который смог выжить, дважды отбросив украинские гранаты из окопа.

Читатели британского издания The Independent пришли в восторг от подвига российского солдата, который остался живым в зоне спецоперации, поскольку смог дважды отбросить украинские гранаты из окопа, в котором он находился. Некоторые из пользователей Independent пришли к выводу, что российских военных невозможно победить, ведь они демонстрируют дух настоящих воинов.

Другие же юзеры портала Independent уверяют, что сброс гранат на раненого и безоружного российского солдата является военным преступлением ВСУ, и этот случай следует расследовать.