Independent: британцы назвали непобедимым солдата РФ, отбросившего гранаты ВСУ
2022-11-09 13:32
Газета The Independent опубликовала материал о российским солдате, который смог выжить, дважды отбросив украинские гранаты из окопа.
Читатели британского издания The Independent пришли в восторг от подвига российского солдата, который остался живым в зоне спецоперации, поскольку смог дважды отбросить украинские гранаты из окопа, в котором он находился. Некоторые из пользователей Independent пришли к выводу, что российских военных невозможно победить, ведь они демонстрируют дух настоящих воинов.
Другие же юзеры портала Independent уверяют, что сброс гранат на раненого и безоружного российского солдата является военным преступлением ВСУ, и этот случай следует расследовать.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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