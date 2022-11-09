Песков заявил, что Путин может приехать с визитом на Донбасс

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков рассказал о том, может ли Путин приехать на Донбасс.

Российский президент может однажды приехать с визитом на Донбасс. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Песков отметил, что в данный момент таких планов нет, но однажды это может произойти.

"Пока планов по поездке Путина в Донбасс нет, но рано или поздно это произойдёт", - приводит слова Пескова "Интерфакс".