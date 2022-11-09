Армия России подорвала 3 моста в Херсоне и Николаеве в ожидании наступления ВСУ

Российские военные совершили контролируемый подрыв трёх мостов в Херсонской и Николаевской областях из-за скорого наступления армии Украины.

Днём 9 ноября российский военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что солдаты вооружённых сил России подорвали мосты Нововасильевский, Дарьевский и Тягинский на территории Херсона и Николаевской области, поскольку ожидается, что украинские войска перейдут в скорое контрнаступление в регионе.

Примечательно, что накануне замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что власти Херсона могут пойти на сложные решения для спасения жизней гражданского населения.