ВС РФ в Херсонской и Николаевской областях подорвали мосты для затруднения продвижения ВСУ

Российские военкоры заявили, что ВС РФ подорвали мосты через реку Ингулец для затруднения продвижения ВСУ в Херсонской и Николаевской областях.

9 ноября российские военные корреспонденты из издания «Русская весна» сообщили о подрыве контролируемых Вооружёнными силами РФ в Херсонской и Николаевской областях подрыве мостов российскими же солдатами для затруднения продвижения ВСУ на данном участке фронта.

Отмечается, что на данный момент достоверно известно, что Тягинский, Дарьевский, Нововасильевский мосты через реку Ингулец больше не функционируют, что поможет российским военнослужащим держать оборону занимаемых позиций.