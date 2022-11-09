МО РФ: войска России отразили атаку ВСУ в Херсонской области, заставив отступить

APS
2022-11-09 14:39

Российские войска отразили наступление украинских солдат на позиции ВС РФ вблизи Херсона.

Днём 9 ноября пресс-служба Министерства обороны России экстренно сообщила о том, что группировка вооружённых сил Украины предприняла попытку осуществления контрнаступательной операции на позиции российских военных в Херсонской области, однако атака украинских солдат была отбита.

По данным Минобороны, российские военные купировали наступление солдат армии Украины возле Херсона, заставив противника отступить с большими потерями.

Опубликовано: Ткачёв Андрей