Минобороны РФ: ВСУ отступили на Херсонском направлении, понеся значительные потери

Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о попытке ВСУ перейти в наступление на Херсонском направлении фронта.

9 ноября представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков во время брифинга заявил о том, что служащие Вооружённых сил Украины предприняли попытку атаковать позиции российской армии на Херсонском направлении фронта.

Конашенков добавил, что попытка наступления на Херсонском участке фронта закончилась для ВСУ огромными потерями с последующим отступлением на занимаемые ранее позиции.