Минобороны РФ: ВСУ отступили на Херсонском направлении, понеся значительные потери
2022-11-09 14:44
Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о попытке ВСУ перейти в наступление на Херсонском направлении фронта.
9 ноября представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков во время брифинга заявил о том, что служащие Вооружённых сил Украины предприняли попытку атаковать позиции российской армии на Херсонском направлении фронта.
Конашенков добавил, что попытка наступления на Херсонском участке фронта закончилась для ВСУ огромными потерями с последующим отступлением на занимаемые ранее позиции.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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