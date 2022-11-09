Минобороны РФ: ВСУ пошли в наступление в Херсонской области и были уничтожены
2022-11-09 15:06
Российское Минобороны рассказало о ходе боев на территории Херсонской области.
По сообщению Министерства обороны Российской Федерации, украинские части пошли в наступление на российские позиции в Херсонской области.
При этом отмечается, что атаки Вооруженных сил Уrhаины были отбиты, а сами подразделения понесли значительные потери.
"Украинские военные атаковали российские позиции в Херсонской области, но отступили, понеся значительные потери", - сообщает тг-канал Вести со ссылкой на Минобороны.
Опубликовано: Николай Скира
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