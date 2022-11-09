Минобороны РФ: ВСУ пошли в наступление в Херсонской области и были уничтожены

Российское Минобороны рассказало о ходе боев на территории Херсонской области.

По сообщению Министерства обороны Российской Федерации, украинские части пошли в наступление на российские позиции в Херсонской области.

При этом отмечается, что атаки Вооруженных сил Уrhаины были отбиты, а сами подразделения понесли значительные потери.

"Украинские военные атаковали российские позиции в Херсонской области, но отступили, понеся значительные потери", - сообщает тг-канал Вести со ссылкой на Минобороны.