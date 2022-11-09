Макрон: Европа построит новую архитектуру безопасности после мира в Украине
2022-11-09 15:46
Эммануэль Макрон заявил о необходимости выстраивания новой архитектуры безопасности в европейском регионе.
9 ноября президент Франции Эммануэль Макрон публично заявил, что после завершения украинского конфликта и российской специальной военной операции все страны Европейского союза будут вынуждены принять участие в строительстве новой системной архитектуры коллективной безопасности.
По мнению Макрона, новая европейская архитектура будет включать в себя контроль за перемещением оружия и боеприпасов в государствах Европы, что позволит установить стабильность в регионе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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