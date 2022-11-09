«Внук штандартенфюрера»: правда ли, что дед канцлера Германии Олафа Шольца был эсэсовцем

Фриц фон Шольц действительно существовал. Эсэсовец воевал во Второй мировой войне и лично участвовал в казнях евреев в Польше и Украине.

В соцсетях и некоторых СМИ обсуждается вероятность родства канцлера ФРГ Олафа Шольца с высокопоставленным эсэсовцем. Кое-кто даже усмотрел у них "портретное сходство".

Фриц фон Шольц действительно существовал. Эсэсовец воевал во Второй мировой войне и лично участвовал в казнях евреев в Польше и Украине. Погиб нацист под Нарвой, сообщает МК.

Сопоставления фото генерал-лейтенанта Ваффен СС и "внука" стали вирусными, с огромной скоростью распространились в соцсетях и вызвали невероятный интерес.

Но, как отмечает издание, данный «факт» оказался грубым фейком. На самом деле доказательств родства нынешнего канцлера Германии и Фрица фон Шольца не существует.

Согласно архивным документам, погибший в июле 1944-го года генерал-лейтенант Ваффен СС фон Шольц вообще не имел детей. Соответственно, не мог иметь и внуков.

Настоящие бабушка и дедушка Олафа Шольца - родом из Гамбурга. Федеральный канцлер указал, что его дед был железнодорожником. К слову, Шольцев в Германии много - эта фамилия в ФРГ очень популярна.