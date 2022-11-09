«Внук штандартенфюрера»: правда ли, что дед канцлера Германии Олафа Шольца был эсэсовцем
Фриц фон Шольц действительно существовал. Эсэсовец воевал во Второй мировой войне и лично участвовал в казнях евреев в Польше и Украине.
В соцсетях и некоторых СМИ обсуждается вероятность родства канцлера ФРГ Олафа Шольца с высокопоставленным эсэсовцем. Кое-кто даже усмотрел у них "портретное сходство".
Фриц фон Шольц действительно существовал. Эсэсовец воевал во Второй мировой войне и лично участвовал в казнях евреев в Польше и Украине. Погиб нацист под Нарвой, сообщает МК.
Сопоставления фото генерал-лейтенанта Ваффен СС и "внука" стали вирусными, с огромной скоростью распространились в соцсетях и вызвали невероятный интерес.
Но, как отмечает издание, данный «факт» оказался грубым фейком. На самом деле доказательств родства нынешнего канцлера Германии и Фрица фон Шольца не существует.
Согласно архивным документам, погибший в июле 1944-го года генерал-лейтенант Ваффен СС фон Шольц вообще не имел детей. Соответственно, не мог иметь и внуков.
Настоящие бабушка и дедушка Олафа Шольца - родом из Гамбурга. Федеральный канцлер указал, что его дед был железнодорожником. К слову, Шольцев в Германии много - эта фамилия в ФРГ очень популярна.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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