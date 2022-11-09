Суровикин: ВСУ потеряли за октябрь более 12 тысяч единиц личного состава
2022-11-09 18:37
Генерал армии России Сергей Суровикин рассказал о потерях украинской стороны за октябрь месяц.
9 ноября командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу о потерях живой силы ВСУ за минувший месяц.
Суровикин заявил, что за октябрь месяц Вооружённые силы Украины потеряли не менее 12 000 единиц личного состава, а также отметил, что потери украинской стороны только на Херсонском участке фронта в 7-8 раз выше российской.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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