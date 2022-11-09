Bloomberg: Лавров поедет на саммит G20 в Индонезии вместо Путина
2022-11-09 19:00
Издание Bloomberg утверждает, что Владимир Путин не будет участвовать в саммите "Большой двадцатки".
Вечером 9 ноября американская газета Bloomberg опубликовала статью, где со ссылкой на источник, близкий к администрации президента России, сообщила о том, что Владимир Путин принял решение отказаться от личного участия в саммите Группы Двадцати, который пройдёт на Бали 15 и 16 ноября.
По данным Bloomberg, вместо Путина возглавит делегацию России на мероприятии российский министр иностранных дел Сергей Лавров, который уже имеет схожий опыт.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Bloomberg: Лавров поедет на саммит G20 в Индонезии вместо Путина
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