Зеленский подписал указ о создании 4 администраций в Херсонской области

Владимир Зеленский ратифицировал президентский указ, который создаёт в Херсонской области подконтрольные Киеву администрации.

В среду вечером президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что лично подписал указ о создании четырёх новых военных администраций в Херсонской области. Среди них фигурируют Каховская, Долматовская, Голопристанская и Крестовская администрации, который подчиняются Киеву.

Вечером того же дня глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил отвести российские войска с правого берега Днепра в Херсоне на левобережье реки для осуществления оборонительного манёвра.