Зеленский подписал указ о создании 4 администраций в Херсонской области
2022-11-09 19:01
Владимир Зеленский ратифицировал президентский указ, который создаёт в Херсонской области подконтрольные Киеву администрации.
В среду вечером президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что лично подписал указ о создании четырёх новых военных администраций в Херсонской области. Среди них фигурируют Каховская, Долматовская, Голопристанская и Крестовская администрации, который подчиняются Киеву.
Вечером того же дня глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил отвести российские войска с правого берега Днепра в Херсоне на левобережье реки для осуществления оборонительного манёвра.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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