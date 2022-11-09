Отец-одиночка Леонид Броневой оказался в итоге покинутым дочерью, в которую вложил всю свою душу

Известному актеру Леониду Броневому пришлось в одиночку воспитывать дочь, но в итоге отношения их дали трещину, и в последние годы она с ним практически не общалась.

За свою карьеру Леонид Броневой сыграл не так уж и много главных ролей. Но его талант не остался не замеченным зрителями. Он сумел стать звездой первой величины в советском кинематографе. Но, конечно, большинство зрителей узнают его по роли Мюллера в киносаге Семнадцать мгновений весны.

Несмотря на известность, жизнь и судьба у актера была очень непростой причем с самого начала. Отец Леонида Сергеевича попал под сталинские репрессии, и, чтобы свести концы с концами, юному Лене приходилось браться за любую работу. Он, как мог старался помогать матери.

Потом он женился, у них с супругой родилась дочь Валентина. Но жена Броневого сильно болела, и, когда Вале было всего четыре года, скончалась. Леонид очень любил свою дочку, сам растил и воспитывал ее, и не мог допустить даже мысли о новом браке, так боялся травмировать чуткую психику маленького ребенка.

В 1961-м году Броневой переезжает в Москву. Актер ожидал трудностей, но не ожидал, что испытания будут такими суровыми. Он никак не мог найти работу. Приходилось в прямом смысле голодать. Чтобы как-то выжить, он стал играть в домино за деньги.

Но прошло время, и удача улыбнулась артисту. Его приняли сначала в театр на Малой Бронной, а потом в Ленком. На его счету множество сыгранных театральных ролей. Не менее успешен Броневой оказался и как киноактер. Среди его работ, участие в таких фильмах, как Тот самый Мюнхгаузен, Небеса обетованные, Покровские ворота, и др.

Заняться всерьез личной жизнью Леонид Броневой решился только тогда, когда Валентина стала взрослой и поступила в университет. Она стала филологом и устроилась на работу в Гостелерадио. Именно тогда он и решился сделать брачное предложение своей давней возлюбленной Виктории, которая, понимая ситуацию Леонида с ребенком, ждала семь лет.

Казалось, такая самоотверженная отцовская любовь должна сформировать нерушимую связь между дочерью и отцом. Но случилось по-другому. В последние тринадцать лет жизни артиста, Валентина с ним почти не общалась. Коллеги предполагают, что причиной тому жесткий характер Леонида Броневого, который настаивал, чтобы после свадьбы дочь сохранила его фамилию. А возможно, она просто не приняла решение отца жениться.

Иногда Валентина приводила на спектакли отца его внучку Ольгу, но сама старалась при этом держаться в стороне. В последние годы жизни о Леониде Броневом заботилась его верная супруга Виктория. Он совсем немного не дожил до восьмидесяти девяти лет.