Ракетный удар ВСУ повредил водосливной затвор на плотине Каховской ГЭС

Украинские войска нанесли удар по плотине Каховской гидроэлектростанции недалеко от Херсона.

9 ноября глава группировки СВО России в Украине и освобождённых регионах Сергей Суровикин сообщил, что группа российских военных совершит манёвр по отходу на левый берег Днепра для сохранения жизней жителей Херсона.

По словам Суровикина, нахождение российских солдат в городе может иметь опасные последствия, поскольку армия Украины наносит массированные удары по городу. Сергей Суровикин отмечает, что ещё 26 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по плотине Каховской гидроэлектростанции, нанеся ущерб её водосливному затвору.