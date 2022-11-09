Книга Исчезнувшие религии и культы: древнейшие таинства и обряды познакомит вас с историей верований человечества

Исчезнувшие религии и культы: древнейшие таинства и обряды это и научный и религиоведческий труд, исследующий историю религии на протяжении всего развития человеческой цивилизации.

Не зная своих корней, своих истоков сложно научиться понимать даже самого себя. Даже в нынешний век невероятного прогресса, когда, казалось бы, уже все понято, постигнуто и подчинено великой силой человеческого разума, интерес к религии и вере, тем не менее, не угасает. Наоборот, духовность приобретает особый смысл.

Человек больше не хочет просто верить, он хочет осмыслять, проникать в самую суть вещей, не только материальных, но и божественных. А чтобы понять, во что и зачем мы верим, необходимо оглянуться назад, вернуться хотя бы ненадолго к истокам и попробовать разобраться, что, как, когда и почему возникло и во что трансформировалось и продолжает трансформироваться. Что мы приобрели, а что утратили, отказавшись от догматизма в вопросах религии?

Почему некоторые из нас придерживаются иногда откровенно агрессивных, ортодоксальных форм веры, а другие полностью отвергают наличие божественного присутствия, разлитого в мире?

Как бы то ни было, вера это огромный пласт культуры любого народа, из которого рождались нравственные, поведенческие и духовные традиции. Поэтому знать о своем религиозном прошлом для человечества, значит понимать и ценить настоящее и с верой и вдохновением смотреть в будущее.

Книга Исчезнувшие религии и культы: древнейшие таинства и обряды настоящий подарок для любознательного религиоведа или просто человека, интересующегося культами и верованиями. Они спрятаны от нас в толще веков, но до сих пор отголоски древних религиозных традиции слышатся в повседневной культуре любой страны, любого народа. Не признавать этого, значить отрицать реальность, отрицать очевидное.

Мы все прямо или косвенно связаны с духовным миром, а историческое, религиозное и культурологическое исследование Дугласа Дэвида позволяет обобщить не только наши теоретические и практические знания по данному вопросу, но и дать новый виток осмысления верованиям, которые присутствуют в настоящем.

Современного верующего человека варварские древние культы, как правило, пугают. Они кажутся ему чудовищными и противными божьей воле, но если они когда-либо практиковались, значит, на то были свои причины. Повествование в книге ведется именно в такой связке.

Автор не только рассказывает, какие религиозные верования и культы практиковали наши предки, но и аргументировано комментирует каждый факт. Такая подача материала не оставляет читателя в недоумении, а, наоборот, делает его сопричастным всей проделанной автором работе, как практической, так и философской. И страхи уходят даже у самых пугливых.

В этой книге вы найдете помимо всего прочего фотографии древнейших предметов культов, произведений литературного и художественного искусства, рассказывающих потомкам о практических особенностях ритуалов, которые некогда проводились людьми, дабы умилостивить богов, и поймете насколько богатой и разнообразной была и остается религиозная история человечества!