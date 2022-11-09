Бодибилдинг для женщин и мужчин: как нарастить мышцы одним и почему не нужно бояться стать мужеподобной дамой при силовом тренинге

Бодибилдинг это целая наука, точная, сложная, но в то же время увлекательная, освоение которой приведет вас к улучшению качества ваших занятий в тренажерном зале.

Что мы знаем о силовом тренинге? А об успешном силовом тренинге? На самом деле настоящий бодибилдинг и фитнес далек от стереотипных представлений о поднятии тяжестей. Базовые знания анатомии человека необходимы каждому, кто переступает порог тренажерного зала. В этом нет никаких сомнений.

Неважно опытный вы спортсмен или новичок, собирающийся делать свои первые шаги на пути к здоровью и атлетической красоте, занимаетесь под руководством персонального инструктора, или самостоятельно. Ведь каждый тренажер, каждое движение выполняет свою особенную роль в построении качественной рельефной мускулатуры.

А еще нужно понимать, какие мышцы и суставы присутствуют в нашем теле, каким образом они крепятся, для совершения каких движений предназначены, и как работают в той или иной спортивной ситуации. Это в свою очередь позволяет не только правильно выполнять упражнения с отягощениями, но и, что еще более важно, избегать растяжений и иных видов травм. Это издание укажет каждому читателю наикратчайший путь к здоровью и физическому совершенству. А в здоровом теле, как известно, здоровый дух!

Мощная, упругая, рельефная мускулатура во все времена была и до сих пор остается одним из главных зримых признаков силы, мужественности и эталоном мужской красоты. Поэтому, неудивительно, что большинство представителей сильной половины человечества с завистью оглянутся вслед уходящему атлету.

А что, если не смотреть и не завидовать, а самому попытаться стать таким Аполлоном? Поверьте, ничего невозможного нет! Каждый, абсолютно каждый, независимо от типа телосложения может усовершенствовать свой внешний вид. Об этом позаботилась сама природа, создавая нас красивыми и вручая целый арсенал возможностей для самосовершенствования.

Силовой атлетизм нынче доступен самым широким слоям населения. Для этого вам понадобится грамотная тренировочная программа, план питания, соответствующий вашим целям, а также настойчивость и упорство, и, конечно знания, как увеличить мускульную силу и выносливость, и что необходимо сделать, чтобы нарастить мышечную массу.

Научившись разбираться в собственной анатомии и принципах, по которым в организме происходят анаболические и катаболические процессы, вы начнете поэтапно прогрессировать в направлении своей цели.

Слово бодибилдинг часто пугает женщин, применительно к ним самим. Многим кажется, что как только они возьмут в руки гантели и штангу, то тут же обретут не слишком им желанные черты профессиональной культуристки.

Но это не что иное, как очередной миф, коих в сфере фитнеса и бодибилдинга бытует великое множество. Вы и только вы сами решаете, какой будет ваша фигура! По поводу опасений можно сказать лишь одно – нарастить мышечную массу в тех объемах, которые вы, возможно, видели на соревновательном помосте, дело невероятно сложное, требующее не только ежедневных изнурительных тренировок и строжайшей диеты, но и определенной фармакологической поддержки.

Поэтому любительницам силового атлетизма опасаться нечего. Наоборот, упражнения с отягощениями, которых вы найдете свыше сотни в этом издании, помогут вам создать тот подтянутый стройный силуэт, о котором вы всегда мечтали, но не знали, как добиться!