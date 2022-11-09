Любить в ребенке личность это искусство, которое необходимо постичь каждому родителю

Часто родители любят в ребенке трогательное маленькое создание, и совершенно забывают, что он самостоятельная и самодостаточная личность.

Как любить ребенка?! Да разве любить можно как-то. Любовь родителей к детям безусловна и абсолютна и не нуждается в дополнительных вопросах, комментариях и трактовках! Но не торопитесь делать далеко идущие выводы, не вникнув в суть происходящего. Не будем рубить с плеча, а сначала разберемся во всем по порядку.

Для этого мы не станем трогать вечные темы метаморфоз в детско-родительских отношениях, а обратимся к самим себе. Как мы видим себя и ребенка в своей жизни? Какую роль он играет и чем полезен для нас самих? Кто он такой вообще помимо того, что он человек, который был рожден вами? Вы знаете?!! Вот именно.

В большинстве случаев мы весьма смутно представляем, что за человек живет и растет рядом с нами, хотя каждый день видим и общаемся с ним. В таком случае можем ли мы любить того, кого даже не знаем и уж тем более любить правильно, по-настоящему?

Речь, конечно же, не пойдет об эгоистичных формах любви, которые доминируют в родительской среде: я люблю свою дочь или сына, потому что он МОЙ! В том-то и дело, что не ВАШ!

Ребенок по определению должен рождаться свободным даже от вас, как бы это ужасно ни звучало. Он принадлежит только самому себе. Только через признание этого глубоко гуманистического постулата можно открыть себе путь к настоящей любви к ребенку и воспитать его цельной гармоничной и успешной личностью.

Любовь к ребенку и любовь к личности. Если углубиться в этот вопрос, то вскоре станет очевидным, что эти понятия отнюдь не тождественны. Каким образом мы любим своих детей? Одно дело умиляться миленькому маленькому личику, улыбающемуся беззубым пока еще ртом из колыбели, или невинным проказам малыша, и совершенно иное полюбить ребенка как человека, как личность.

Любить в ребенке его неповторимую самость, даже то, что с точки зрения родителя ему чуждо и неприемлемо, это настоящее искусство, это апогей духовного развития и признак щедрости души. И чтобы обрести их каждой матери и каждому отцу нужно не только ступить на путь серьезного саморазвития, но и учиться понимать ребенка, видеть его изнутри, его, как личность, а не хорошенькое небесное создание.

Мышление и мировоззрение ребенка отличается от таковых у взрослых, и именно это чаще всего и встает препятствием на пути взаимопонимания отцов и детей. Взрослея, мы забываем, как видели мир в детстве. А ведь каждому возрасту свойственна своя центрированность внимания на том или ином аспекте познания.

Подчас родители и не подозревают, что на самом деле означает то или иное высказывание ребенка или его поступок. И, трактуя его взрослыми категориями, уходят в негатив. Таким образом, разрушается та атмосфера любви и доверия, которые должны постоянно присутствовать между родителями и детьми.

Мы все хотим просто любить, и чтобы нас просто любили, в том числе и дети, и родители. Но дело в том, что личность не бывает простой, любая личность многогранна, в ней присутствуют как прекрасные, так и противоречивые, неоднозначные стороны. А значит, о простой любви придется забыть, но научиться любить по-настоящему может каждый, кто этого действительно хочет!