Рогов: 300 подготовленных Британией бойцов ВСУ готовят штурм Запорожской АЭС
2022-11-09 22:48
Член совета при администрации Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что менее трёхсот украинских солдат готовятся к захвату АЭС в Запорожье.
9 ноября глава совета при военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что за последнее время порядка 300 украинских военных, подготовленных британскими инструкторами, прибыли в областной город Запорожье, который является единственным населённым пунктом в регионе, находящимся под контролем Киева.
Рогов утверждает, что обученные инструкторами из Великобритании украинские солдаты намереваются начать штурм Запорожской атомной электростанции в ближайшее время.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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