Член совета при администрации Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что менее трёхсот украинских солдат готовятся к захвату АЭС в Запорожье.

9 ноября глава совета при военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что за последнее время порядка 300 украинских военных, подготовленных британскими инструкторами, прибыли в областной город Запорожье, который является единственным населённым пунктом в регионе, находящимся под контролем Киева.

Рогов утверждает, что обученные инструкторами из Великобритании украинские солдаты намереваются начать штурм Запорожской атомной электростанции в ближайшее время.