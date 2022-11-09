У ВСУ появились опасения по поводу потери доступа к Starlink
2022-11-09 23:45
Бельгийское издание Modern Diplomacy со ссылкой на собственные источники сообщает, что ВСУ опасаются потери доступа к Starlink.
Спутниковую связь украинским военным предоставил миллиардер Илон Маск.
Опасения по поводу потери доступа усилились после отключения 1300 военных спутников. Ранее сообщалось, что это связано с отсутствием финансирования.
По информации Modern Diplomacy, в октябре украинское Минобороны попросило британских коллег внести плату за месяц использования Starlink в размере 3,25 млн долларов.
Опубликовано: Светлана Репина
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