У ВСУ появились опасения по поводу потери доступа к Starlink

APS
2022-11-09 23:45

Бельгийское издание Modern Diplomacy со ссылкой на собственные источники сообщает, что ВСУ опасаются потери доступа к Starlink.

Спутниковую связь украинским военным предоставил миллиардер Илон Маск. 

Опасения по поводу потери доступа усилились после отключения 1300 военных спутников. Ранее сообщалось, что это связано с отсутствием финансирования.

По информации Modern Diplomacy, в октябре украинское Минобороны попросило британских коллег внести плату за месяц использования Starlink в размере 3,25 млн долларов.

Опубликовано: Светлана Репина