Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Запорожье прибыли как минимум 300 бойцов ВСУ, прошедших обучение в Великобритании.

По его словам, целью этих военных является захват Запорожской атомной электростанции.

Рогов рассказал, что в Запорожской области уже находилось более 450 украинских военнослужащих.

Он отметил, что сейчас ВСУ проводят тренировки в форсировании Днепра и захвата крупного техногенного объекта.