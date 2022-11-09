Рогов: для захвата Запорожской АЭС прибыли бойцы ВСУ после обучения в Великобритании
2022-11-09 23:55
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Запорожье прибыли как минимум 300 бойцов ВСУ, прошедших обучение в Великобритании.
По его словам, целью этих военных является захват Запорожской атомной электростанции.
Рогов рассказал, что в Запорожской области уже находилось более 450 украинских военнослужащих.
Он отметил, что сейчас ВСУ проводят тренировки в форсировании Днепра и захвата крупного техногенного объекта.
Опубликовано: Светлана Репина
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