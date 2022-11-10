Эксперты рассказали о пользе чая матчи

Чай матча (его еще называют маття) — предмет невероятной гордости японцев, хотя родом он из Китая.

Как выращивают матчу и в чем польза:

Матча — порошок из перетертых неферментированных чайных листьев, которые не подвергались сильному нагреванию. Японцы уверены в том, что благодаря минимальной обработке их чай — самый полезный в мире.

И, действительно, в нем содержится рекордное количество антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Их как минимум в три раза больше, чем в обычном чае. Благодаря тому, что чай выращивается в тени в период активного роста, усиливаются процессы синтеза и накопления биологически активных соединений, в том числе теанина, кофеина, различных типов катехинов и хлорофилла, из-за чего у напитка такой насыщенно-яркий изумрудный цвет.

Катехины усиливают окисление жира в клетках организма, вызванное физической нагрузкой — таковы результаты исследования британских ученых из Университета Чичестер (Великобритания). В эксперименте приняли участие 13 женщин, которые пили матчу и занимались быстрой ходьбой.

С чаем матча связан еще один выдающийся результат наблюдений китайских специалистов. Оказывается, этот вид зеленого чая регулирует метаболический синдром — нарушение обмена веществ, связанного с ожирением. Люди, страдающие подобным заболеванием, имеют высокий риск развития диабета, поражения суставов и сердечно-сосудистых нарушений.

Согласно некоторым исследованиям японских экспертов, чай матча обладает антибактериальной и антитоксической активностью. Как показывают результаты экспериментов, матча может быть многообещающим средством для лечения пневмококковых инфекций.

Кроме того, в листьях матчи содержится аминокислота L-теанин, обладающая антистрессовым эффектом — она делает человека сосредоточенным и умиротворенным. Этот успокаивающий эффект матчи, снижающий стресс, был изучен во время эксперимента на животных.

Наверно, неспроста буддийские монахи пьют матчу перед медитациями. Употребление этого чая положительно влияет как на физическое, так и на психическое самочувствие. Японские ученые пришли к выводу, что матча улучшает когнитивные функции пожилых людей — в эксперименте принял участие 61 человек пенсионного возраста.

L-теанин смягчает воздействие кофеина, который тоже содержится в матче. Любители говорят, что этот напиток вполне заменяет кофе. Он и вправду бодрит, обладая при этом более мягким действием.

Чайная церемония с матчей:

Традиционно матчу в Японии готовят именно для чайных церемоний, которые очень популярны у туристов. Побывать на такой церемонии полезно для расширения кругозора и новых впечатлений. Приготовление матчи — настоящий ритуал. Учитель чайных церемоний Соко Каджима относится к подобной церемонии как к медитации.

Сначала участники священнодействия переодеваются в кимоно и надевают специальную обувь, кланяются друг другу, выражая взаимное уважение. Это главный смысл всей церемонии. Сначала гостю преподносят традиционные сладости, а потом приступают к приготовлению чая.

Соко Каджима медленно смешивает с водой чайный порошок, успевая любоваться красотой посуды, выказывая знаки уважения по отношению к собеседнику и благодаря природу за прекрасный напиток. «Вспеньте порошок с водой, быстро помешивая кисточкой, чтобы появились пузырьки. Теперь помешивайте медленно и бережно только по поверхности чая — должна получиться плотная пенка», — говорит Соко Каджима.

Прогресс не стоит на месте, и японцы создали аппарат для приготовления матчи, похожий на кофемашину, однако любители настоящих чайных церемоний продолжают готовить матчу вручную.

Первый глоток матчи — потрясение:

Первая чашка матчи для тех, кто никогда не пробовал японский чай, становится настоящим потрясением — она кажется невкусной и горькой. В общем, матча — напиток на любителя. Не одну чашку матчи надо выпить, чтобы к нему привыкнуть. Постепенно неприязнь проходит, и многим начинают нравиться терпкость и аромат необычного напитка.

Этот традиционный чай всегда пили как лекарство вместе с заваркой, поэтому важно использовать матчу высокого качества, специально выращенную для чайных церемоний. Листья обычного зеленого чая слишком горькие, тогда как матча обладает лишь легкой горчинкой в сочетании с приятной сладостью.

Какой еще бывает матча:

Сейчас стали популярны разнообразные напитки с матчей, особенно латте, то есть матча с молоком. Для этого 1/2 ч. л. чайного порошка заливают небольшим количеством горячей воды (ни в коем случае не кипятком), перемешивают ручным капучинатором до появления пенки и вливают горячее молоко по вкусу. Веганы добавляют кокосовое или ореховое молоко — как кому нравится.

Эксперты советуют начинать знакомство с матчей именно с латте, причем, на кокосовом молоке. Хитом стали фисташковый матча-латте на кокосовом молоке и матча со вкусом жвачки на смеси кокосового и бананового молока с украшением из тертого батата. По вкусу это напоминает, скорее, пирожное, а не чай.

В последнее время матчу даже добавляют в печенье и шоколад — получаются очень оригинальные сладости. Появились целые кафе, где все блюда приготовлены с матчей — это очень непривычно для нашего вкуса. Однако назвать тортики с матча полезными нельзя, там слишком много сахара, да и калорийность зашкаливает.

Как разбираться в матче:

Слишком дешевый чай вряд ли является матчей. Скорее всего, он сделан из кустов сенчи — традиционного сорта зеленого чая, производимого в Японии. Обычно его очень легко вырастить и переработать, потому он стоит недорого. Этот чай болотного зеленого цвета, пахнет рыбой и сеном. Настоящая матча, в отличие от него, отличается ароматом карамели и шоколада.

Самый лучший сорт матчи — «Императорский», он стоит 25-30 тысяч рублей за упаковку 50 г. Вкуса рыбы в нем нет, зато ощущается сладость с ореховыми нотками. Чай средней ценовой категории (так называемый церемониальный) за 2500 р за упаковку 50 г понравится вам даже больше — в нем чувствуется горчинка, аромат трав, карамельно-фруктовые оттенки. А дешевый чай за 300 р может разочаровать. В кафе, увы, часто такой и подают, даже молоко не может скрыть досадную горечь.