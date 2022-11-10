Минобороны Британии: поставка тысячи ракет для ПВО Украины завершится в ближайшее время
2022-11-10 09:14
Оборонное ведомство Великобритании объявило о скором завершении поставок ракет для ПВО Украины.
Великобритания завершит поставку тысячи зенитных ракет для подразделений противовоздушной обороны Украины в ближайшее время, рассказали в пресс-службе оборонного ведомства.
"Министр обороны Бен Уоллес заявил, что поставка зенитных ракет в Украину завершится в ближайшее время", - говорится в публикации.
В Минобороны уточнили, что речь идет о ракетах, способных сбивать любые цели в воздухе, включая беспилотники и крылатые ракеты.
Опубликовано: Максим Алексеев
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