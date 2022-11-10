Макрон объявил новую стратегию нацбезопасности Франции
Президент Франции представил новую стратегию национальной безопасности страны.
Президент Франции Эммануэль Макрон на военно-морской базе в Тулоне представил новую стратегию национальной безопасности Франции. Документ должен утвердить страну к 2030 году в качестве "силы баланса на международной арене".
Эммануэль Макрон подчеркнул, что военные действия в Украине, могут стать прообразом более масштабных боевых действий.
"Когда мир вернется на украинскую землю, на придется выстраивать новую архитектуру безопасности", - сказал он.
Президент Франции напомнил, что Франция единственная держава Европейского союза, обладающая ядерным оружием, но назвал его сдерживающей основой безопасности Европы.
Опубликовано: Максим Алексеев
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