Макрон объявил новую стратегию нацбезопасности Франции

Президент Франции представил новую стратегию национальной безопасности страны.

Президент Франции Эммануэль Макрон на военно-морской базе в Тулоне представил новую стратегию национальной безопасности Франции. Документ должен утвердить страну к 2030 году в качестве "силы баланса на международной арене".

Эммануэль Макрон подчеркнул, что военные действия в Украине, могут стать прообразом более масштабных боевых действий.

"Когда мир вернется на украинскую землю, на придется выстраивать новую архитектуру безопасности", - сказал он.

Президент Франции напомнил, что Франция единственная держава Европейского союза, обладающая ядерным оружием, но назвал его сдерживающей основой безопасности Европы.