Вместо Путина на саммит G20 поедет Лавров
2022-11-10 10:29
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на саммите G20 в Индонезии российскую делегацию будет представлять глава МИД Сергей Лавров.
Песков уточнил, что сам Владимир Путин не поедет на это мероприятие.
Ранее сообщалось, что президент России может принять участие в саммите G20 в режиме видеосвязи.
По мнению политилога Сергея Маркова, присутствие Путина на саммите связано с высоким риском покушения на него.
Опубликовано: Светлана Репина
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