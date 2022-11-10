Вместо Путина на саммит G20 поедет Лавров

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на саммите G20 в Индонезии российскую делегацию будет представлять глава МИД Сергей Лавров.

Песков уточнил, что сам Владимир Путин не поедет на это мероприятие.

Ранее сообщалось, что президент России может принять участие в саммите G20 в режиме видеосвязи.

По мнению политилога Сергея Маркова, присутствие Путина на саммите связано с высоким риском покушения на него.