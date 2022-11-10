Минобороны РФ: морпехи 155 бригады ТОФ освобождают Павловку в ДНР

Минобороны России рассказало о процессе освобождения деревни Паловки в Донецкой Народной республике.

Пресс-секретарь Министерства обороны России по вопросам спецоперации в Украине Игорь Конашенков уведомляет, что благодаря усилиям морских пехотинцев 155-ой бригады Тихоокеанского флота РФ российские войска приступили к освобождению населённого пункта Павловка в ДНР.

Днём ранее глава Донецкой Народной республики Денис Пушилин сообщил, что в районе Павловки начались масштабные бои против солдат ВСУ. Примечательно, что ранее в сети появилась информация о том, что морпехи 155-ой бригады армии России понесли большие потери, однако Минобороны РФ опровергает эти сведения.