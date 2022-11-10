Фильм Английский пациент стал классикой кино, в которой любовь и гибель сплетены и неразрывны

В фильме Английский пациент сплетается прошлое и настоящее, боль и любовь, над которой не властно ни время, ни жизненные перипетии.

Английский пациент это, в первую очередь, конечно же, книга и фильм о любви. Вечная беспроигрышная тема для успешного внедрения в читательские умы и души. Но простой любовью ныне никого не удивишь. Куда значимее, как и почему произрастает эта любовь, и куда ведет она попавших в ее коварные и ласковые сети наивных людей? К алтарю или на эшафот?

Каждое явление, каждое движение в истории Английского пациента пропитано глубочайшим символизмом, уносящим вдаль от земных страстей, при этом оставляя и героев, и читателя на грешной земле.

Бескрайняя Сахара, как символ единства всего сущего. Ведь человеческие искусственно созданные границы на самом деле оказываются лишь миражом. Любовь, как глоток воды на пересыхающих губах, и неизбежное одиночество перед последним шагом в пропасть небытия.

Кто же он такой английский пациент? Конец войны, фашизм сотрясается в предсмертных конвульсиях, уже никто не сомневается в исходе войны. Но все это кажется невероятно далеким в заброшенном монастыре в Италии, давшем приют четверым героям.

Канадец Караваджо некогда был разведчиком, а ныне он несчастный, одержимый мыслями о мщении калека с изуродованными руками.

Юный индиец-сикх, искусный сапер, ловко и задорно заигрывающий со смертью, словно это вечно ускользающая из объятий лесная нимфа!

Ханна, медсестра с раненой душой, которая до сих пор не желает отпускать утраченного возлюбленного. Эта душа так похожа на окружающий ее мир: сочное итальянское лето, напоенное вязким ароматов пахучих трав и цветов и ветхие покинутые человеком стены, в которых любой звук кажется странным, лишенным смысла.

Но самую главную тайну хранит другой, тот, кто спрятан вдали, кому эти стены уже совершенно ясно станут последним пристанищем в жизни! Английский пациент. Перебинтованный с головы до ног незнакомец без прошлого, без будущего, без имени.

Все, что у него осталось, его история, пронзительная, страстная и трагичная. И трагедия его не столько в том, что он беспомощно лежит здесь, целиком зависимый от своей сиделки. Его трагедия, его любовь, его жизнь, его «чужая» женщина погребена в безбрежных песках Сахары навечно.

Они, эти персонажи, в одном месте, но не вместе. Какие причуды судьбы привели их в этот дом Господа, покинутый даже самим Господом? Они перемещаются, говорят, даже занимаются любовью, но близость не их удел.

Между ними и ею, словно тени из тумана, стоят их истории, произошедшие, но не пережитые, словно все еще саднящие раны даже у тех, у кого их нет. Но что-то должно встрепенуться и ожить, когда английский пациент вспомнит и расскажет свою.