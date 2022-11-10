Польский генерал уверен, что «русские заманивают» ВСУ в ловушку в Херсоне

Польский генерал Мечислав Бенек выразил недоверие простому решению ВС России отойти на левый берег Днепра и оставить Херсон, рассказал он изданию «Ведомости».

«Мы имеем дело с симуляцией отступления» — заявил он и добавил, что все это выглядит «очень подозрительно».

Польский военный уверен, что это западня. Российские войска, по его мнению, расставили в городе массу ловушек и скрытых позиций для ведения огня.

Ранее о минировании города и превращении его в "город смерти" заявил советник президента Украины Подоляк.