Богомаз: ВСУ подорвали опору ЛЭП в Климовском районе Брянской области

Брянский губернатор Александр Богомаз рассказал о диверсии украинской ДРГ в регионе.

Днём 10 октября губернатор Брянской области Александр Богомаз опубликовал новое сообщение на своей странице в Telegram, где сообщил, что украинские войска совершили новую диверсию в приграничной российской деревне.

По словам Богомаза, диверсионно-разведывательная группа вооружённых сил Украины совершила подрыв опоры линии электропередач мощностью 110 кВт в Климовском районе Брянской области.

Политик отмечает, что из-за диверсии на ЛЭП часть поселений и объектов гражданской инфраструктуры в Климовском районе остались без электричества.