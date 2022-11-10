ВСУ нарушили электроснабжение Брянской области диверсией в Климовском районе

Украинские войска совершили диверсию на линии электропередач в Брянской области, нарушив электроснабжение региона.

Вечером четверга губернатор Брянской области России Александр Богомаз вышел на связь в своём Telegram-профиле, где экстренно сообщил, что украинские войска совершили теракт в Климовском районе недалеко от границы Украины с Брянской областью.

Богомаз подчёркивает, что ВСУ подорвали линию электропередач в Климовском районе, оставив без света существенное число домовладений в поселении.

Также Александр Богомаз Заверил, что прибывшие на место аварии в Климовском районе энергетики уже приступили к устранению последствий диверсии.