В Евросоюзе могут ввести новый экологический стандарт «Евро-7»

Еврокомиссия выступила с инициативой по введению нового экологического стандарта «Евро-7» в Евросоюзе.

Предполагается, что такая мера будет способствовать сокращению вредных выбросов и улучшению качества воздуха.

По данным Еврокомиссии, в 2035 году данный стандарт обеспечит сокращение выбросов азота от легковых автомобилей на 35%, а от грузовиков и автобусов – на 56% в сравнении с «Евро-6».

При этом выброс частиц в выхлопе легковых машин сократятся на 13%, грузовиков и автобусов – на 39%.