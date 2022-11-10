В Евросоюзе могут ввести новый экологический стандарт «Евро-7»
2022-11-10 17:07
Еврокомиссия выступила с инициативой по введению нового экологического стандарта «Евро-7» в Евросоюзе.
Предполагается, что такая мера будет способствовать сокращению вредных выбросов и улучшению качества воздуха.
По данным Еврокомиссии, в 2035 году данный стандарт обеспечит сокращение выбросов азота от легковых автомобилей на 35%, а от грузовиков и автобусов – на 56% в сравнении с «Евро-6».
При этом выброс частиц в выхлопе легковых машин сократятся на 13%, грузовиков и автобусов – на 39%.
Опубликовано: Светлана Репина
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