Пентагон: Украина получит от США системы ПВО и боеприпасы HIMARS

APS
2022-11-11 00:40

Пресс-служба Минобороны США сообщает о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму в 400 млн долларов.

В пакет войдут четыре системы ПВО AVENGER, ракеты Stinger, боеприпасы для зенитных ракетных комплексов HAWK и РСЗО HIMARS.

Помимо этого, ВСУ получат гранатометы, минометные и артиллерийские снаряды, оптику, стрелковое оружие с патронами.

В пакет войдут зимнее защитное снаряжение и подрывное оборудование, позволяющее расчищать препятствия.

Опубликовано: Светлана Репина