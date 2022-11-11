Пентагон: Украина получит от США системы ПВО и боеприпасы HIMARS
2022-11-11 00:40
Пресс-служба Минобороны США сообщает о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму в 400 млн долларов.
В пакет войдут четыре системы ПВО AVENGER, ракеты Stinger, боеприпасы для зенитных ракетных комплексов HAWK и РСЗО HIMARS.
Помимо этого, ВСУ получат гранатометы, минометные и артиллерийские снаряды, оптику, стрелковое оружие с патронами.
В пакет войдут зимнее защитное снаряжение и подрывное оборудование, позволяющее расчищать препятствия.
Опубликовано: Светлана Репина
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