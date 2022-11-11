Politico: Евросоюз может отказаться от санкций против России
2022-11-11 01:35
Издание Politico сообщает, что в Евросоюзе растет недовольство ухудшением экономической ситуации, и многие страны обвиняют в этом США.
От американских официальных лиц, находящихся в Европе, поступает информация о возмущении в ЕС антироссийским санкциями.
В Вашингтоне опасаются, что в таких условиях Евросоюз может отказаться от антироссийских санкций.
Между тем ухудшение экономической ситуации привело к протестам в ряде европейских стран.
Опубликовано: Светлана Репина
Лукашенко издал указ о повышении пенсий на 5% в Беларуси с 1 декабря
Самбурская призналась, что рассталась с мужем через неделю после свадьбы
Путин отказался от участия в саммите G20
Самбурская рассказала о романе с мужем Бородиной Омаровым
Италия прекратила поставки оружия Украине и настаивает на мирных переговорах