Politico: Евросоюз может отказаться от санкций против России

Издание Politico сообщает, что в Евросоюзе растет недовольство ухудшением экономической ситуации, и многие страны обвиняют в этом США.

От американских официальных лиц, находящихся в Европе, поступает информация о возмущении в ЕС антироссийским санкциями.

В Вашингтоне опасаются, что в таких условиях Евросоюз может отказаться от антироссийских санкций.

Между тем ухудшение экономической ситуации привело к протестам в ряде европейских стран.