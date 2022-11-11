Япония подтвердила гибель своего наемника, воевавшего на стороне ВСУ

В Министерство иностранных дел Японии подтвердили гибель соотечественника, воевавшего на Украине.

В пятницу утром японское агентство Kyodo сообщило информацию, что правительство Японии подтвердило гибель гражданина своей страны, который добровольно отправился на Украину в качестве наемника принимать участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.

По данным агентства, японский гражданин погиб 9 ноября, однако официально соответствующая информация пока не оглашалась.

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно сообщал, что японское правительство неоднократно советовало своим гражданам немедленно уехать с Украины и воздержаться от поездок туда.