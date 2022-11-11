Сладков: бойцы ВСУ устроили гонки на бронемашинах, подорвавшись на мине
2022-11-11 09:56
Военный корреспондент Александр Сладков утверждает, что украинские войска подорвались на мине во время гоночного ралли.
Накануне российский военный корреспондент Александр Сладков опубликовал новую видеозапись в своём Telegram-канале, на которой показан фрагмент шуточных гонок солдат вооружённых сил Украины за рулём бронемашин. Во время гонки на поле боя произошёл казус, в ходе которого машины ВСУ заехали на минное поле.
По данным Сладкова, одна из наехавших на мины машин армии Украины подорвалась, а вторая поспешила удалиться от эпицентра взрыва вместо оказания помощи пострадавшим сослуживцам.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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