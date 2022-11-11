Сладков: бойцы ВСУ устроили гонки на бронемашинах, подорвавшись на мине

Военный корреспондент Александр Сладков утверждает, что украинские войска подорвались на мине во время гоночного ралли.

Накануне российский военный корреспондент Александр Сладков опубликовал новую видеозапись в своём Telegram-канале, на которой показан фрагмент шуточных гонок солдат вооружённых сил Украины за рулём бронемашин. Во время гонки на поле боя произошёл казус, в ходе которого машины ВСУ заехали на минное поле.

По данным Сладкова, одна из наехавших на мины машин армии Украины подорвалась, а вторая поспешила удалиться от эпицентра взрыва вместо оказания помощи пострадавшим сослуживцам.