11 ноября офицер армии ДНР с позывным "Чиж" рассказал о действиях командования украинских военных в кризисных ситуациях на поле боя.

Представитель армии народного ополчения ДНР с позывным "Чиж" уведомляет, что во время боёв за населённый пункт Опытное он лично был свидетелем того, как иностранные наёмники отступали, ощутив риск больших потерь в рядах своего подразделения, а на смену им незамедлительно приходили мобилизованные украинцы.

По мнению "Чижа", подобные рокировки на поле боя происходят по прямому указанию Генштаба ВСУ, имеющего негласное правило беречь иностранных наёмников.