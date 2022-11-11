Чиж: ВСУ меняют иностранных наёмников на мобилизованных в моменты угрозы
2022-11-11 10:04
11 ноября офицер армии ДНР с позывным "Чиж" рассказал о действиях командования украинских военных в кризисных ситуациях на поле боя.
Представитель армии народного ополчения ДНР с позывным "Чиж" уведомляет, что во время боёв за населённый пункт Опытное он лично был свидетелем того, как иностранные наёмники отступали, ощутив риск больших потерь в рядах своего подразделения, а на смену им незамедлительно приходили мобилизованные украинцы.
По мнению "Чижа", подобные рокировки на поле боя происходят по прямому указанию Генштаба ВСУ, имеющего негласное правило беречь иностранных наёмников.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Politico: Пентагон не видит вариантов вступления Украины в НАТО
Daily Mail: приговорённый к казни в ДНР наёмник Британии вернётся на фронт
В Киеве запретили изучение русского языка в школах и детских садах
Марочко: командование ВСУ скрывает данные о погибших для хищения денег
Российские войска нанесли превентивные удары по позициям ВСУ в Запорожской области